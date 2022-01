Le Paris Saint-Germain pourrait accepter un départ de son jeune latéral droit français Colin Dagba lors du mercato hivernal.

Si l’on en croit les informations du « Parisien », le club de la capitale ne semble pas opposé au départ de son joueur Colin Dagba au cours de ce mercato hivernal. Un prêt serait même à l’étude pour le joueur qui a peu de temps de jeu et doit se relancer. L’hypothèse d’un prêt pour l’arrière sous contrat jusqu’en 2024 prend donc de l’ampleur et Saint-Etienne a d’ores et déjà affiché son intérêt, sans toutefois que cela ait été plus loin. Affaire à suivre pour le joueur de 23 ans.