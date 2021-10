Titularisé par Mauricio Pochettino dans le XI parisien au détriment de Achraf Hakimi, Colin Dagba n’a pas rassuré son club sur son niveau. Pour sa première titularisation cette saison, le latéral français a subi les assauts sur son côté tout en étant fautif sur l’ouverture du score angevine d’Angelo Fulgini. Une performance contrastée sur laquelle il revient après la rencontre.

« C’est vrai que je n’avais pas joué depuis longtemps J’ai eu de très bonnes sensations. Je n’ai plus aucune gêne, j’avais des jambes. Après le cardio était un peu plus difficile parce que ça faisait longtemps mais ce sont ces matchs-là qui vont m’aider pour la suite. Jouer me manquait vraiment, même dans le vestiaire, je pouvais entendre les supporters et puis quand on est entrés sur le terrain c’était incroyable« , a déclaré le jeune latéral formé au PSG au micro d’Amazon Prime.