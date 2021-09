Le PSG a fait le point sur les blessés avant le match du week-end face à Clermont.

Pour affronter le promu Clermont ce week-end (samedi 17h), Mauricio Pochettino va devoir faire sans de nombreux absents. Touché à l’entraînement, Kylian Mbappé avait quitté le rassemblement de l’équipe de France avant le match face à l’Ukraine. Dans un communiqué publié aujourd’hui, le PSG a donné des nouvelles de son attaquant vedette et des autres blessés.

« Kylian Mbappé est en soins dans les suites d’une lésion bas grade du soléaire. Un nouveau point sera fait dans 48h après reprise de la course », explique le PSG dans son communiqué officiel. Le club de la capitale a également donné des nouvelles des autres blessés, notamment de Marco Verratti, Sergio Ramos ou encore Juan Bernat. « Marco Verratti, victime d’un choc au-dessus du genou gauche, restera en soins dans les prochains jours. La situation sera réévaluée jeudi. Juan Bernat, gêné par un adducteur, s’est entraîné individuellement les 5 derniers jours et reprendra l’entraînement demain avec le groupe. Sergio Ramos continue sa préparation physique. Layvin Kurzawa connait bonne évolution de la lésion à son adducteur droit, il va reprendre avec le groupe en fin de semaine ». Mauricio Pochettino devra donc aligner un nouveau onze expérimental ce week-end, d’autant que les Sud-Américains, comme Neymar et Lionel Messi, ne seront pas revenu à temps des qualifications pour la Coupe du monde.