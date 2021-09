La 5ème journée de championnat nous offre un choc des extrêmes entre le PSG et Clermont, l’ogre est opposé au petit poucet. Une rencontre à suivre ce samedi dès 17h que Pascal Gatien, entraîneur Clermontois, attend avec une impatience démesurée.

En Ligue 1 pour la première fois de son histoire, Clermont rencontre le PSG ce weekend. Un choc des extrêmes entre le club le moins dépensier de Ligue 1 et celui qui dépense vraisemblablement le plus. Un écart de force qui ne gêne en rien Pascal Gatien, ravi d’être opposé à de tels joueurs : « Moi, je suis extrêmement content. Je ne remercierai jamais assez le PSG de nous amener ce genre de joueurs. Que ce soit Messi, que ce soit Neymar. Pour le football français, c’est extraordinaire« , a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant match.

Néanmoins, cette rencontre ne sera pas une partie de plaisir pour les Parisiens malgré l’admiration que peut porter le technicien français pour les stars parisiennes. Un gros match les attend : « On va affronter une grosse équipe. On est concentré sur le match. Notre objectif, c’est d’essayer de grappiller des points à Paris. Ce sont de très, très grands joueurs. Mais pour nous, cela ne change rien. On a un très gros match à faire« , a-t-il déclaré dans des propos relayés par La Montagne.