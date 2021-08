Mauricio Pochettino était bien présent ce jeudi devant les médias pour évoquer le match à Brest ce vendredi soir. Le coach argentin a même parlé des recrues et il semble pleinement satisfait.

« Ce n’est pas difficile d’intégrer les recrues, qui font partie des meilleurs joueurs du monde et qui ont énormément de talent. La connexion est donc vraiment rapide. Le football est un seul langage. On a besoin d’organisation, quand on a le ballon et quand on ne l’a pas. Mais ce n’est pas difficile, il faut avoir la volonté et cela se fait naturellement. Aujourd’hui, j’ai vu une grande connexion à l’entraînement, une envie de faire les choses ensemble. Le challenge est désormais de le faire en match. » A-t-il déclaré devant les médias. Rappelons que le PSG pourra faire avec trois de ses recrues sur ce match. Le deuxième gardien Gianluigo Donnarumma, le milieu Georginio Wijnaldum et le latéral droit Achraf Hakimi.