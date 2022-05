Mauricio Pochettino ne sera plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. L’Argentin va quitter ses fonctions après la dernière rencontre de championnat contre le FC Metz samedi prochain. L’occasion pour le club de la capitale de trouver son remplaçant.

Si plusieurs noms tels que Zinedine Zidane et Antonio Conte ont été cité depuis plusieurs semaines, un autre entraîneur pourrait également postuler pour reprendre la place et succéder au coach argentin. Si l’on en croit les informations du journaliste Santi Aouna, Leonardo le directeur sportif du Paris Saint-Germain récemment champion de France aurait contacté une vieille connaissance de la Ligue 1 en la personne de Sergio Conceiçao. Ce dernier serait même ouvert pour une éventuelle arrivée sur le banc parisien la saison prochaine. Rappelons que le Portugais connait bien la Ligue 1 après un passage sur le banc du FC Nantes et cette année, il est même devenu champion du Portugal avec les Dragons du FC Porto.