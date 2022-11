Doté d’une défense très perméable, le Paris Saint-Germain doit redoubler d’efforts. Un détail qui chiffonne Christophe Galtier.

“J’étais […] très agacé suite aux deux derniers matches. Il y a des positionnements qui ne sont pas bons, pas respectés, mais c’est aussi une question d’état d’esprit, d’engagement et quelques fois de sacrifice, que nous n’avons pas eu par moments contre Haifa et Troyes. J’en ai parlé ce matin avec les joueurs et nous l’avons même travaillé. Nous perdons beaucoup de deuxième ballons dans la surface sur ces phases arrêtées. Ça dénote un manque de concentration et quelques fois d’investissement”, a déclaré Christophe Galtier en conférence de presse, quelques heures avant le dernier choc de la phase de poules de Ligue des Champions qui opposera le Paris Saint-Germain à la Juventus Turin.