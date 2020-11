Interrogé par la presse allemande, Choupo-Moting admet qu’il n’a pas hésité une seconde en recevant l’offre de transfert du Bayern Munich.

Recrue surprise du Bayern Munich cet été, Eric-Maxim Choupo-Moting est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter le Paris Saint-Germain dans une interview accordée au média allemand Sport Bild.« Paris voulait renouveler mon contrat, j’en étais heureux. Mais j’ai toujours eu un œil sur l’Allemagne et j’ai aussi regardé les meilleurs clubs pour voir s’il y avait une place pour moi là-bas. Puis mon conseiller a eu des contacts avec le Bayern. Après qu’Hasan Salihamidzic m’ait contacté et que j’aie parlé avec Hansi Flick, c’était clair : je voulais aller au Bayern ! C’est un grand honneur de jouer pour le plus grand club d’Allemagne en tant que joueur formé à Hambourg. Munich est une super ville. Du point de vue de ma carrière, il s’agissait d’une étape très importante.”

L’attaquant camerounais a pour l’instant disputé 6 matchs (112 minutes) sous ses nouvelles couleurs et inscrit deux buts en Coupe d’Allemagne. Reste à voir s’il parviendra à être aussi décisif en Ligue des Champions avec le Bayern Munich, qu’il a pu l’être avec le PSG face à l’Atalanta.