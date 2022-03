Malgré les rumeurs, Pierre Ménès est certain que Lionel Messi et Neymar joueront au PSG la saison prochaine.

Pour leur retour au Parc des Princes dimanche, les joueurs du Paris Saint-Germain ont été accueilli par la bronca des supporters. Et malgré la large victoire face aux Girondins de Bordeaux (3-0), Lionel Messi et Neymar ont particulièrement été ciblés par les sifflets. Une bêtise pour l’ancien chroniqueur du Canal Football Club Pierre Ménès, qui estime que le PSG ne parviendra pas à se séparer de ses deux superstars.

« Messi et Neymar sont invendables. Tu ne peux pas trouver un point de chute à un mec qui tourne autour de 40 millions par an et à un mec à 37 millions par an. Donc quoiqu’il arrive, la saison prochaine tu vas te bouffer Neymar et Messi. Donc, les siffler ce n’est peut-être pas la meilleure solution car sinon l’année prochaine tu traineras ces ‘boulets’ (…) Le problème éternel au PSG, c’est que pour acheter en nombre, il faut des départs. Mais les mecs ne veulent pas partir parce que la soupe est bonne, la vie à Paris est belle. Draxler il joue 10 minutes tous les deux matches, il ne veut pas partir. Kurzawa, lui il reste pour emmerder Leonardo. Il y a du ménage à faire mais encore faut-il trouver un point de chute à ces joueurs là et puis recruter, notamment au milieu. Et puis il faut un avant-centre. Avec ou sans Mbappé. »