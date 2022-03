Alors que son avenir reste très incertain, Kylian Mbappé pourrait affronter sa future équipe ce mardi en Ligue des Champions. C’est du moins ce qu’a noté Robert Pires.

« Je le vois à Madrid. Maintenant, il faut voir ce qu’il veut faire, et aussi avec sa famille. La famille est très importante, elle vous aide toujours à prendre la meilleure décision. Mais si tu as 23 ou 24 ans, si tu as la possibilité d’aller à Madrid, tu dois y aller, a lâché le champion du monde 1998 pour Marca. Ce match est aussi déterminant pour lui pour voir s’il peut aider le PSG à gagner ou pas. Je pense qu’il est très bien mentalement et qu’il est l’un des meilleurs au monde. S’il joue, attention pour le Real Madrid » a lancé Pires.

