Kylian Mbappé ne fait visiblement pas chavirer tous les coeurs. Le joueur du Paris Saint-Germain aurait tenté une approche vers l’influenceuse israélienne Hila Pilo, qui compte plus de 200 000 abonnés sur Instagram. Mais celle-ci n’a pas donné suite…

« Je te vois briller » lui a-t-il d’abord déclaré, répondant à une story postée en octobre dernier. Un message auquel a répondu la jeune femme : « Merci j’apprécie ton soutien ».

Après cela, et quelques jours plus tard, l’international français l’a relancée en disant : « Tu fais quoi belle danseuse ? »… Un message visiblement laissé sans réponse.

Sur les réseaux, Hila Pilo a dévoilé cette conversation, puis s’est exprimés à ce sujet au journal local Maariv : « Je ne m’y connais pas trop en foot donc je n’avais aucune idée de qui c’était », a-t-elle expliqué. « Je suis allée sur son compte et j’ai vu qu’il y avait 64 millions d’abonnés. Je suis célibataire mais c’est pas trop mon style. Il est plus jeune que moi de 10 ans et en plus je voyage partout dans le monde donc c’est pas vraiment le moment pour moi de me lancer dans quelque chose avec lui ».