Pour Anelka le constat est cruel, mais « cette fragilité mentale fait partie de l’identité » du PSG.

Affligé par l’élimination du Paris Saint-Germain mercredi soir en Ligue des champions sur la pelouse du Real Madrid, Nicolas Anelka a évoqué les raisons de cet échec dans un entretien accordé au journal Le Parisien. « Ce naufrage, il ne s’explique que par les traumatismes du passé comme les éliminations à Barcelone ou contre Manchester United. Mentalement, les Parisiens n’ont pas été costauds quand est arrivé un problème. C’est terrible, mais cette fragilité mentale fait partie de leur identité. Le pire, c’est le manque de réaction. Au premier but, le PSG n’était pas éliminé. Mais non, d’un coup, c’était la panique. »

L’ancien buteur des Bleus n’a pas non plus épargné les dirigeants du club de la capitale suite aux réactions de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. « Ces réactions n’étaient pas dignes de ce que prétend être le PSG. »