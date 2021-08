D’après les informations d’ESPN, Manchester United devrait laisser Paul Pogba signer au PSG cet été pour éviter de le voir partir libre en juin prochain.

Après avoir bouclé les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain pourrait faire une dernière folie en recrutant un certain Paul Pogba. Étincelant avec les Bleus pendant l’Euro 2020 – malgré l’élimination précoce de l’équipe de France – Pogba serait devenu la nouvelle priorité du président Nasser al-Khelaïfi. Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2022, le Français aurait d’ailleurs refusé plusieurs offres de prolongation de contrat. Selon ESPN, c’est le signe que Paul Pogba veut vraiment signer au PSG cet été et les Red Devils ne devraient pas le retenir par peur de le voir filer pour 0€ l’été suivant.

« Nos sources indiquent que la direction de United est peu confiante à l’idée de voir Pogba signer un nouveau contrat avant qu’il aille au bout de l’actuel. Publiquement, le message est que les discussions sont en cours à propos d’une prolongation, mais la réalité est que United le laissera partir si le PSG avance avec sa volonté de recruter le joueur. Le PSG est le seul club avec un intérêt confirmé, même s’il pourrait aussi être utilisé dans un échange avec Raphaël Varane si le Real Madrid continue de faire attendre les Mancuniens », détaille ESPN. D’après les informations de L’Equipe, le montant du transfert de Paul Pogba au PSG pourrait atteindre 50 à 60 millions d’euros. Affaire à suivre…