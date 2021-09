Aujourd’hui consultant à la télévision française Mathieu Bodmer est revenu sur l’histoire avec Kylian Mbappé et son futur départ au Real Madrid. Il a trouvé une solution pour convaincre le joueur de rester à Paris.

« Par rapport à son évolution et au projet du projet du PSG, je pense qu’il est au bon endroit avec les Neymar et Messi. Nous ne sommes pas dans la négociation après… Mais si j’étais dirigeant du PSG, je l’alignerais sur le salaire de Neymar. Messi, c’est hors-catégorie et il vient d’arriver. Mais à un moment donné, tu dois partir avec tes deux têtes d’affiches qui sont Mbappé et Neymar. Neymar pour l’international, Mbappé pour la France et les États-Unis, parce que c’est là où est son marché aujourd’hui. Il vend énormément de maillots, il est plus jeune que Neymar et sera encore là après le Brésilien normalement. » A indiqué l’ancien lillois ou encore Lyonnais.