Clément Lenglet, interviewé par le Times, a fait un sacré aveux concernant le PSG. Prêté à Tottenham par le Barça, ce dernier a clairement avoué être un gros fan parisien. De quoi lancer la rumeur ?

« J’étais un grand fan du PSG parce que c’était le club le plus proche de ma ville. Nous allions là-bas et regardions la formation, qui était ouverte au public. Nous avons essayé d’obtenir des autographes et j’en ai eu beaucoup : Ronaldinho, Pauleta, de grands joueurs », a lancé Lenglet pour le Times.

