Aujourd’hui consultant, l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais Sidney Govou a tenu à défendre Neymar qui vit un passage à vide depuis le début de saison.

Devant les caméras de Canal Plus, il a défendu le Brésilien : « Son usure mentale ? Oui, elle est légitime. On est tous différents, c’est certainement un joueur plus faible mentalement que les autres. Donc cette usure, du fait qu’il ait commencé très jeune et qu’on parle toujours de Neymar que ce soit en dehors ou sur le terrain, ça ne me choque pas. »

Aavnt de poursuivre : « Un sportif de haut niveau, ce sont des mécaniques très très compliquées. La moindre chose dérègle la voiture du sportif de haut niveau. Et lui mentalement, il a besoin d’amour qu’il n’a pas avec son pays, ce qui fait qu’il est aujourd’hui dans une opposition. »