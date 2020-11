Aujourd’hui consultant pour la télévision, Christophe Jallet parle de la situation de Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain.

Interviewé sur « France Bleu », l’ancien latéral du Paris Saint-Germain regrette le départ de Carlo Ancelotti il y a quelques saisons et pense qu’il reste le meilleur coach pour le champion de France.

« Ancelotti, c’est clair que c’est la personne que je respecte le plus dans le football, par tout ce qu’il a pu m’apporter, ce qu’il m’a permis de vivre. Mine de rien, j’ai quand même pu atteindre l’Equipe de France grâce à ses compliments. Après, il a fallu s’accrocher pour y rester, mais je pense qu’il n’est pas innocent dans ce qui m’est arrivé. Donc évidemment que je l’en remercierai toujours, toute ma vie. » A-t-il indiqué.

Avant de poursuivre : « Et puis, c’est surtout ce qu’il nous a apporté à tous, au quotidien, humainement et sur le terrain. J’ai eu mon premier titre de champion sous ses ordres. Et humainement, ce qu’on a pu vivre avec lui, c’était juste exceptionnel. Donc voilà, je suis très reconnaissant de ce qu’a fait Ancelotti pour moi ».