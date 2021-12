Recruté par le PSG au FC Barcelone en 2019, le jeune Xavi Simons réfléchit toujours à faire sa valise lors du mercato.

Si l’on en croit les informations du journal « Le Parisien, » le Paris Saint-Germain est toujours disposé à offrir un nouveau bail au footballeur néerlandais qui réclame de son côté, plus de temps de jeu et des garanties pour l’avenir. Agé de 18 ans, il n’a cette saison pas disputé le moindre match avec l’équipe première entraînée par Mauricio Pochettino. Cependant il fait partie des belles promesses du PSG en Youth League avec trois buts en six matchs lors de la phase de poules conclue par la première place du groupe A et une qualification en huitièmes de finale. Affaire à suivre…