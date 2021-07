Milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Rafinha pourrait prendre la décision de rester dans la capitale français lors du mercato.

Annoncé il y a quelques jours sur le départ du Paris Saint-Germain, l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone pourrait finalement rester en Ligue 1 lors du mercato estival. D’après les renseignements de « Sport », le joueur du PSG se plaît dans l’effectif de Mauricio Pochettino et il envisagerait de rester la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le Brésilien avait été recruté pour 1,5 million d’euros, lors de l’été 2020. Il a toutefois été gêné par les blessures et n’a joué que 23 matchs de Ligue 1, la saison dernière. Leonardo miserait notamment sur son transfert afin de réduire la masse salariale et diminuer le déficit, alors que le PSG a promis de nombreuses ventes lors de son passage devant la DNCG…