Pour Marcel Desailly, le défenseur du PSG doit encore travailler sur son mental pour devenir un grand défenseur.

Interviewé dans les colonnes du journal Le Parisien cette semaine, l’ancien champion du monde 98 Marcel Desailly a donné son avis sur les forces et faiblesses de l’équipe de France avant le début de l’Euro 2020. Et pour l’ancien défenseur de Chelsea et de l’OM, Presnel Kimpembe fait partie des points faibles du onze de Didier Deschamps.

« Kimpembe ? Il lui faut encore digérer la pression du haut niveau. Il n’a pas l’expérience d’une grande compétition internationale. En 2018, il était remplaçant et a juste pris part au troisième match du premier tour. Il a une très grosse marge de progression. Il suffit de l’observer pour s’apercevoir qu’il a toujours un stress dans sa concentration. Il se dit dans sa tête : ‘On me regarde, j’ai encore à prouver.’ Il continue, ainsi, sur le terrain à être appliqué, mais il n’est pas encore libéré. Il doit casser ça et se dire : ‘Je suis déjà un grand, titulaire indiscutable au PSG.’ Quand il y parviendra, il prendra une autre dimension, en apportant offensivement par ses montées, ses ballons dans l’intervalle. »