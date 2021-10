Pour Fabio Capello, « Donnarumma a été ingrat envers Milan en allant au PSG » cet été.

Interrogé dans les colonnes du Corriere dello Sport au sujet du transfert de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain cet été, Fabio Capello ne s’est pas montré tendre avec son compatriote. « J’espère qu’il est satisfait (à Paris), car il a apporté une contribution fondamentale au titre européen. Mais laissez-moi vous dire une chose : Donnarumma a été ingrat envers Milan en allant au PSG. Pour tout ce que le club avait fait pour lui et sa famille quand il était enfant, il aurait dû se comporter différemment. »

L’ancien sélectionneur de l’Angleterre et la Russie s’est également montré sceptique quant aux chances de victoire finale du PSG en Ligue des champions cette saison. « Je ne sais pas, ce n’est pas dit. Dans les équipes, vous avez besoin d’équilibre, en plus de la qualité. La défaite contre Rennes l’a prouvé. Bien sûr, l’attrait est énorme : avant je n’avais jamais rêvé de regarder un match de Championnat du PSG, maintenant je suis curieux. Le football est aussi et surtout un spectacle. »