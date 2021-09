Ancien Ballon d’Or 2001, Michael Owen a observé avec la plus grande attention le match nul 1-1 hier soir du Paris Saint-Germain face à Bruges en Ligue des champions. Il n’est pas tendre avec la fameuse MNM (Messi, Neymar, Mbappé.)

Après le match, l’ancien attaquant des Reds de Liverpool s’est confié pour « BT Sport » et allume les trois stars de l’effectif parisien. « Tous sont des joueurs phénoménaux à part entière. Mais associés tous les trois, Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé affaiblissent l’équipe. D’ailleurs, je ne comprends vraiment pas pourquoi on fait du PSG l’un des favoris pour la Ligue des champions. Je pense que les équipes anglaises (Chelsea, Liverpool, Manchester City et Manchester United) sont de très loin supérieures. » Paris devra lui prouver le contraire dans deux semaines avec la réception de Manchester City au Parc des Princes.