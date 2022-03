Le PSG Féminin épate ! Les joueuses du club de la capitale on en effet battu le Bayern Munich ce mardi soir, lors des quarts de finale aller de la Ligue des champions, sur le score de 1-2. Un résultat encourageant, qui laisse rêveur le coach Didier Ollé-Nicole. Ce dernier a par ailleurs appelé les supporters à venir nombreux, encourager les Parisiennes, pour le match retour au Parc des Princes.

« Il y a beaucoup de satisfaction et d’humilité. Nous n’avons fait que la moitié du chemin. Le Bayern est une très bonne équipe, très cohérente. (…) Cette équipe a un fond de jeu, elle est capable de venir faire un résultat au Parc », a déclaré Didier Ollé-Nicole dans des propos rapportés par L’Équipe.

« C’est un vrai appel au peuple que je fais, j’espère qu’il y aura plus de 20 000 personnes (au Parc des Princes NDLR). Il y a un vrai enjeu pour atteindre les demies, on a besoin de nos supporters pour qu’on vive un grand moment, un grand match. Ce sera une deuxième manche serrée et difficile. »