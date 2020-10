C’est la petite surprise de ce mercato d’été au PSG. Moise Kean a été prêté par Everton au club de la capitale, sans option d’achat. Le joueur possède une réputation de fêtard, pourtant son père, Biorou Jean Kean, promet que son fils va bien se tenir à Paris.

“Grâce à Dieu, il est au PSG. J’ai envie de remercier tout le monde pour cela. Notamment les dirigeants parisiens mais aussi son agent, Mino Raiola, qui est un des meilleurs agents du monde et qui sait gérer mon fils. À Everton, c’était trop compliqué pour lui. Le club a embauché des attaquants plus chers et plus expérimentés que lui et il aurait peu joué. Franchement, il n’avait pas sa place, à son âge, à Everton cette saison. C’est bien qu’il se relance ailleurs”, a indiqué le papa de Moise Kean dans les colonnes du Parisien.

Avant d’ajouter : “C’est compliqué de passer de l’Italie à l’Angleterre. Il faut du temps et Moise est encore jeune. Il n’avait pas encore digéré le changement et Everton n’a pas de temps à perdre. Je peux vous dire qu’il ne refera plus jamais cette bêtise. C’était une erreur de recevoir ses amis et une grosse bêtise de se filmer. Il a fait comme beaucoup qui n’avaient pas conscience de la gravité du Covid. Mais les erreurs servent aussi à grandir. Il y a déjà la famille bien sûr mais à Paris, on a plein d’amis et de la famille ivoirienne. On va vraiment faire attention à ne pas le laisser tomber dans les pièges de son âge. Moïse n’est pas à Paris pour se divertir mais pour travailler ! Il n’en est qu’au début de sa carrière et il ne doit pas l’oublier.”