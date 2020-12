Encore un joueur du PSG qui souhaite voir la star du Barça rejoindre le PSG.

Après la sortie de Neymar au micro de ESPN : « Je veux jouer avec lui (Messi), je veux jouer avec lui tout le temps, c’est sûr. L’année prochaine, il faut qu’on rejoue ensemble ». Son ami et compatriote, Leandro Paredes, est lui aussi sorti du silence pour évoquer l’avenir de Lionel Messi. En fin de contrat au mois de juin avec le Barça, l’Argentin n’a toujours pas donné sa destination pour la saison prochaine.

« J’espère, nous voulons tous qu’il (Messi) vienne, mais ce sera sa décision. On a un groupe incroyable, de bons joueurs, de bonnes personnes, on profite de cela. On se bat tous pour se défendre les uns les autres et on est contents. Comme je l’ai dit, j’espère que Leo prendra la meilleure décision pour lui, mais on l’accueillerait à bras ouverts », a indiqué Leandro Paredes au sujet de Lionel Messi. Reste maintenant à convaincre le principal intéressé…et de faire un peu de place en attaque au PSG.