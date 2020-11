Kylian Mbappé est annoncé comme le nouveau Lionel Messi…(ou CR7).

Actuellement au LOSC, l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco, Luis Campos, avait très rapidement repéré le talent de l’ancien joueur de l’ASM. Le directeur sportif voit très grand pour le joueur du PSG. « Cristiano (Ronaldo) et Messi, ils ont terminé. Et je pense que c’est l’opportunité pour Kylian, très jeune déjà, de prendre vite le chemin du Ballon d’Or. Et le rester pendant 5-6 ans. Je pense que ça peut facilement arriver », a indiqué Luis Campos au sujet de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à savoir si Kylian Mbappé aura de la concurrence en Europe dans cette lutte pour le Ballon d’Or.