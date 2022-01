Lundi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé, 4-0, contre Vannes lors des 16emes de finales de la Coupe de France. Durant cet rencontre, Kylian Mbappé a inscrit un triplé lui permettant d’atteindre la barre des 150 buts avec le club de la capitale. A l’issue de la rencontre, le natif de bonde a exprimé sa fierté au micro de PSG TV.

Kylian Mbappé, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison avec le PSG, ne cesse d’impressionner. Lundi soir, il s’est offert un triplé lui permettant d’atteindre la barre symbolique des 150 buts avec le maillot rouge et bleu. Au micro de PSG TV, le champion du monde 2018 a exprimé son bonheur de rentrer un peu plus dans l’histoire du club.

« Ces 150 buts, c’est une fierté. Marquer autant dans un aussi grand club, ça fait toujours plaisir. On est que trois, l’écart se réduit de plus en plus. J’ai la chance d’être à côté de deux grands joueurs, je sais qu’Ibrahimovic n’est pas loin », a expliqué le numéro 7 parisien.

En l’absence de Neymar et probablement de Lionel Messi, Kylian Mbappé aura une nouvelle fois l’occasion de montrer qu’il est le patron du Paris Saint-Germain, dimanche soir, sur la pelouse de l’OL en clôture de la 20e journée de Ligue 1;