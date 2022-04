Dans une interview accordée à la Provence, Cengiz Under, attaquant de l’Olympique de Marseille, lance le classique contre le Paris Saint-Germain, dimanche à 20h45, en clôture de la 32e journée de Ligue 1. L’international turc annonce une victoire olympienne contre le futur champion de france 2022.

Cengiz Under lance le classique face au Paris Saint-Germain. Pour l’international turc, les marseillais ont les moyens de battre le club de la capitale, qui sera pratiquement champion de france en cas de victoire: «C’est le match phare du championnat français. On affronte une équipe qui a beaucoup de joueurs talentueux, mais notre objectif est de ramener des points. Nous sommes en forme, nous ne sommes pas complexés. Nous irons là-bas pour jouer et garder la deuxième place », lance l’attaquant dans les colonnes de la Provence.