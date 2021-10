Dave Appadoo ne fait plus vraiment confiance à Mauricio Pochettino surtout après le discours de l’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain, suite au match nul et vierge entre l’OM et le PSG.

Sur « l’Equipe » le journaliste de « France football », est revenu sur la prestation du club de la capitale et ne comprend pas comment Pochettino peut être satisfait du résultat de ses joueurs. « Pochettino est arrivé en janvier, ça fait plus de 10 mois… Elle est où la progression dans le jeu ?! À quel moment on peut dire ce qu’il met en place ? Et ce que tu retrouves chez un coach ? Pour certains ça ne met pas beaucoup de temps, regardez Thomas Tuchel ça a été assez vite ! On peut comparer, c’est le même timing ! »

Avant de conclure : « Ok tu n’es pas obligé de faire comme Tuchel qui a trouvé la solution en deux mois… Là ça fait 10 mois ! Ça fait 10 mois, ton équipe a été renforcée… Et plus le temps passe, plus ça joue mal ! Les bons résultats qu’ont le PSG ça tombe surtout grâce à des exploits qui s’appellent Mbappé ou Messi ! »