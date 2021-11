Mauricio Pochettino va-t-il poursuivre sa carrière sur le banc du Paris Saint-Germain ? Si le technicien argentin est toujours sous contrat jusqu’en 2023, il pourrait bien faire sa valise dans les prochains jours.

Du coup, les rumeurs concernant son successeur se bousculent et aujourd’hui c’est le nom de Zinedine Zidane qui revient avec insistance. Cependant pour le correspondant de RMC en Espagne et qui connaît très bien l’ancien coach du Real Madrid, cette alternative est impossible. « Les médias espagnols adorent lancer des rumeurs sans vérifier, ils font des déductions. C’est-à-dire qu’une réflexion devient une info.(…) Que Pochettino ne soit pas heureux à Paris, on le sait tous, pas de problème, poursuit-il. On rappelle aussi les liens particuliers entre Zidane et le Qatar, notamment depuis que Zidane a soutenu la candidature du pays pour le Mondial, et qu’il a été payé pour ça avant de reverser l’argent à sa fondation en Kabylie. On sait qu’il a de bons contacts au Qatar. (…) Zidane ne me l’a pas dit, mais je sais qu’il a été contacté par le Qatar. Il n’a pas forcément reçu d’offre directe, mais qu’il ait eu des contacts, c’est évident. Les grandes personnes du foot se contactent toutes régulièrement. » lance Fred Hermel sur les ondes de « RMC. »

Avant de terminer : « Zidane entraîneur du Paris Saint-Germain, à moi ça ne me parait pas impossible. Zidane joueur du PSG, en tant que Marseillais c’était compliqué, mais en tant qu’entraîneur… Des gens ont dit à Zizou: ‘Tu es un professionnel, et quand tu es entraîneur, tu peux entraîner le Paris Saint-Germain’. (…) Zidane attend l’équipe de France, Après, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer… Je dis que ce n’est pas impossible, même si ce n’est pas d’actualité, qu’il aille un jour au PSG. Oui, il attend l’équipe de France. Mais est-ce qu’on peut dire aujourd’hui avec certitude que Deschamps partira après la Coupe du monde au Qatar? S’il fait un super résultat, et qu’il a envie de rester ? »