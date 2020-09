Dimanche le Clasico entre le PSG et l’OM a tourné en bagarre générale. Dépassé par les événements, l’arbitre a eu bien du mal à contrôler le match et pas moins de 5 cartons rouges ont été sorti.

Quelques jours après ces événements, la Ligue a saisi le dossier et dévoilé les sanctions pour les joueurs concernés. Autre dossier, les insultes entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Ce jeudi, le joueur du PSG était présent devant la commission de discipline pour revenir sur cette histoire et dévoile les propos du défenseur marseillais à son encontre.

“Neymar a de nouveau insisté sur le caractère raciste de l’insulte qu’il a selon lui subi de la part d’Alvaro en expliquant aux membres de la commission qu’il y avait bien le terme “singe” à côté du plus classique, mais peu glorieux, “fils de pute”. L’instructeur de cette affaire a été désigné ce jeudi et va donc débuter ses investigations auprès des différents acteurs”. A expliqué “RMC” qui semble très bien informé.