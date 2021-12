Face au Club Bruges, le Paris Saint-Germain a déroulé en s’imposant sur le large score de 4-1. Une victoire qui démontre une fois de plus les qualités individuelles qui composent son groupe et sa force de frappe démentielle. Pourtant, le PSG est second et a perdu son duel contre Manchester City pendant que son jeu est vivement critiqué. Des failles collectives que symbolisent Mauricio Pochettino que Daniel Riolo tente de conseiller…

Le dernier marché estival a été dithyrambique au Paris Saint-Germain alors que le club de la capitale a enregistré des arrivées plus que prestigieuses, (Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum…). Pourtant, après plusieurs mois écoulés depuis le début de la saison rien ne semble évoluer. Arrivé il y a déjà un an, la patte de Mauricio Pochettino est inexistante. Manque que critique Daniel Riolo, qui pense avoir les bonnes idées pour relancer un PSG reposé sur ses qualités individuelles.

« Le PSG peut travailler pour montrer autre chose au mois de février pour se qualifier, ce qui est possible… Largement possible ! Mais ils devraient se mettre maintenant à la défense à trois pour libérer les côtés. Je pense que Bernat devrait être titularisé au poste de latéral gauche, c’est autre chose que Nuno Mendes. Il faut laisser Hakimi à droite et mettre trois axiaux avec Kimpembe, Marquinhos et un autre. Parce que ça peut être Sergio Ramos ou Diallo, comme ça il n’y aura pas le problème de la sentinelle parce qu’au milieu ça ne fonctionne pas. Il faut compter sur Verratti comme un joker parce que tu ne sais jamais de quelle façon il peut être là. Bosse avec Gueye et Wijnaldum, il faut bosser avec Wijnaldum et lui redonner de la confiance. C’est un très bon joueur. Avec Verratti il peut limite rentrer en cours de match, et considère que c’est un joker parce que tu ne peux pas compter sur lui. Comme ça, ça te permet de laisser de la liberté aux trois attaquants et leur permettre de bien travailler. Voilà, maintenant ils doivent travailler comme ça ! « , a déclaré Daniel Riolo dans l’émission de l’After Foot sur RMC.