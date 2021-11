L’ancien entraîneur mythique d’Arsenal Arsène Wenger aurait pu avoir une toute autre carrière. Rester près de 20 ans sur le bac des Gunners, il fait des révélations et précise avoir eu l’opportunité de coacher les équipes les plus prestigieuses au monde.

À l’occasion d’un tout nouveau documentaire le concernant » Arsène Wenger : Invincible » s’est confié et n’y va pas par quatre chemins. Il aurait pu entraîner de très grands clubs par le passé dont le Paris Saint-Germain ou encore le Real Madrid qu’il a refusé à deux reprises. « J »étais déchiré entre ma loyauté envers le club et ma loyauté envers David (Dein, ex-vice-président du club, ndlr). Je me demande encore aujourd’hui si j’ai fait le bon choix, car la vie n’a plus jamais été exactement la même après. Je me suis dit : « je dois maintenant aller au bout de ce projet ». J’aurais pu devenir sélectionneur de l’équipe de France. La sélection anglais m’a contacté deux ou trois fois même. J’aurais pu aller deux fois au Real Madrid. J’aurais pu aller à la Juventus, au Paris St Germain, et même à Manchester United. » Apprend-t-on au travers de ce min film qui est consacré.