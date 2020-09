Après la victoire du Paris Saint-Germain ce dimanche à l’Allianz Riviera contre l’OGC Nice (3-0), Angel Di Maria a posté un mystérieux message sur les réseaux sociaux.

“Peu importe ce qu’il se passe, je ne baisserai jamais les bras. Je ne l’ai jamais fait, encore moins maintenant. J’ai toujours lutté et je lutte toujours pour mes objectifs et mes rêves, aujourd’hui plus que jamais avec la tête haute pour continuer et continuer…” a écrit Angel Di Maria dans une story Instagram.

Selon plusieurs médias, ces mots seraient destinés au sélectionneur argentin Lionel Scaloni, qui ne fait pas appel à ses services. La femme de Di Maria, Jorgelina Cardoso, a en effet publié quelques jours auparavant un montage de coupures de presse mettant en valeur son mari en écrivant : “Quand ton excellent travail ne te permet pas d’être convoqué.”