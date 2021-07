Attaquant du Paris Saint-Germain, Arnaud Kalimuendo est aujourd’hui titulaire dans le club de la capitale. Malgré tout, ce n’est que provisoire.

C’est du moins l’avis du chroniqueur de « l’Equipe » Baptiste Deprez qui pense que celui qui a évolué la saison dernière au RC Lens n’a juste pas le niveau. « Quand tu regardes l’effectif du PSG aujourd’hui, il y a quand même x joueurs qui sont devant lui, a prévenu le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Là il joue parce que tout le monde est en vacances, revient de l’Euro ou de la Copa América. Donc oui, effectivement, il a joué, et il a bien joué, il essaye de se mettre en valeur pour entrer en tant que 18e ou 19e homme, c’est de ça dont on parle aujourd’hui. Mais le mieux pour lui, c’est de partir parce qu’il a fait une bonne saison avec Lens. Le troisième choix ? Plus loin que ça ! On parle de Neymar, Mbappé… Il y en a un paquet.«