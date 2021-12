Pressenti comme étant l’un des plus grands espoirs du PSG, Xavi Simons s’éclate ou plutôt ronge son frein avec les U19 du PSG. Le Néerlandais réclame plus de temps de jeu et n’hésitera pas à quitter la capitale s’il n’a aucune garantie sur son avenir. Une pression supplémentaire sur les épaules de Leonardo qui dégoupille. Le directeur sportif parisien s’en prend aux réglementations françaises.

En fin de contrat en juin prochain, Xavi Simons pourrait bien faire ses valises. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone, le Néerlandais n’a disputé que deux petits matchs avec l’équipe première. Bien trop peu pour satisfaire l’ancien du Barça qui est annoncé comme l’un des futurs grands du monde footballistique. Xavi Simons réclame des garanties de temps de jeu. Un dossier épineux pour Leonardo qui se sent fragilisé par les réglementations françaises qui l’empêchent de gérer au mieux les aspirations de ses jeunes joueurs.

« Xavi Simons veut rester, et c’est normal qu’il veuille un projet sportif. C’est difficile de lui donner, dire que demain ce sera ça, dans un mois ça, dans un an merveilleux. Impossible. Mais aujourd’hui, le règlement met le club dans une situation vulnérable. […] Le règlement n’aide pas le club. Un jeune de 16 ans signe un premier contrat pro, à 19 ans il est libre. Les équipes qui vivent beaucoup de ventes de joueurs peuvent venir en France, prendre un joueur de 19 ans libre, et il part en Allemagne ou en Angleterre. Il part libre, il ne coûte rien, tu lui donnes un bon contrat. En plus, en France, tu ne peux pas payer une commission aux agents du jeune, mais dans les autres pays tu peux. Nous on doit convaincre. C’est un système qu’on doit changer« , a déclaré Leonardo en conférence de presse.