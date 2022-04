Lors d’un entretien pour L’Equipe, l’ancien du PSG Marcos Ceara est revenu sur son départ du club de la capitale. Et le Brésilien n’a toujours pas digéré le comportement de Leonardo.

« D’avoir été poussé dehors quand QSI est arrivé. J’étais capitaine du PSG et Leonardo m’avait téléphoné pour me prévenir de l’arrivée d’Ancelotti et me dire qu’il comptait sur moi pour ce projet. Mais il n’a pas été honnête car il cherchait à recruter Daniel Alves ou Maicon. Je le regrette car j’aurais pu contribuer à ce changement de mentalité. J’étais prêt, j’avais envie. J’aurais progressé en jouant avec des joueurs plus professionnels, plus performants… J’ai refusé une proposition de Saint-Étienne et je suis rentré au Brésil », a déclaré Ceara.