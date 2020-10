Aujourd’hui joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est toujours dans le viseur du Real Madrid.

Si les Madrilènes n’ont pas été en mesure de faire signer l’international tricolore, lors de ce mercato estival si particulier, cela pourrait être le cas l’été prochain. Milieu de terrain du Real Madrid, Casemiro a confirmé que les Merengues devraient revenir à la charge en 2021 pour la jeune star du PSG.

“C’est un grand joueur et dans ce club on parle de beaucoup de noms. Mbappé n’est pas notre joueur et je parlerai de lui quand il le sera, s’il l’est un jour. Je l’aime bien, mais aussi Neymar, Coutinho… Ce sont des footballeurs d’une extrême qualité et tout le monde aime ça”, a déclaré le milieu de terrain brésilien dans les colonnes du quotidien As.