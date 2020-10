Depuis des mois et des mois, les rumeurs d’une signature de Kylian Mbappé au Real Madrid sont à la Une des quotidiens sportifs en Espagne. Casemiro, milieu du Real Madrid, commence à en avoir marre.

Le joueur du Real Madrid a avoué que Mbappé était “un grand joueur” et un attaquant qu’il “aime bien” comme son coéquipier Neymar. Avant de revenir plus en détails sur l’international français qu’il considère comme “un footballeur d’une extrême qualité et tout le monde aime ça.”

Enfin, le milieu du Real Madrid s’est montré plus autoritaire devant les médias. “Dans ce club, on parle de beaucoup de noms. Si Madrid faisait signer tous ceux dont on parle, on aurait plus de 100 joueurs dans l’effectif. Mbappé n’est pas notre joueur. Je parlerai de lui quand il le sera, s’il le devient un jour”, a indiqué le joueur du Real Madrid en conférence de presse.