Un nettoyage colossal se prépare dans les rangs du PSG cet été, amorcé par Luis Campos qui devrait être officialisé sous peu en tant que directeur sportif. Dans cette lignée, Alphonse Areola pourrait bien définitivement quitter le club pour West Ham.

Afin de dégraisser la masse salariale, le PSG se prépare à placer certains joueur sur la liste des transferts cet été, à l’instar d’Ander Herrera, Mauro Icardi, Colin Dagba ou encore Layvin Kurzawa. Et pour aller dans ce sens, une information venue droit d’Angleterre et plus précisément de Sky Sports, West Ham devrait bel et bien définitivement lever l’option d’achat d’Alphone Areola. Le gardien de but parisien, prêté chez les Hammers cette saison, est plutôt épanoui dans le club londonien bien qu’il soit en concurrence avec Lukasz Fabianski, et serait partant pour s’engager définitivement à West Ham. On évoque une option d’achat située aux alentours de 12 millions d’euros.