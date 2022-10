Le Paris Saint-Germain envisage la possibilité de lever la clause libératoire à 100 M€ du jeune défenseur central portugais Antonio Silva.

Alors que les blessures et les suspensions s’accumulent en défense, le Paris Saint-Germain a pris une première décision concernant le prochain mercato. Luis Campos et ses adjoints feront tout pour offrir un nouveau défenseur central à Christophe Galtier au mois de janvier après avoir échoué sur le dossier Milan Skriniar cet été. Et à en croire les informations de la presse portugaise, le directeur sportif a déjà trouvé la perle rare qu’il manque au PSG.

Dans son édition du jour, A Bola confirme que le PSG va passer à l’attaque pour le jeune Antonio Silva (18 ans) dont le profil plaît grandement à Luis Campos. Petit phénomène de Benfica, Silva serait aussi sur les tablettes du Real Madrid et de Manchester City. Mais Paris a une longueur d’avance sur ses concurrents après avoir tenté d’inclure, en vain, le joueur dans le deal pour Julian Draxler cet été. Le club de la capitale devrait rapidement revenir à la charge pour ce jeune talent de Liga NOS, dont la clause libératoire atteint la barre des 100 millions d’euros.