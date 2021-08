Jérôme Alonzo, aujourd’hui consultant pour la chaîne L’Equipe, ne tolère pas le manque de respect des dirigeants du PSG envers Keylor Navas.

Le Paris Saint-Germain n’a pas lésiné sur les moyens pour se renforcer cet été, à des postes où il n’en avait parfois pas besoin. C’est notamment le cas dans les cages avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat avec le Milan AC et sacré champion d’Europe avec l’Italie cet été. Il débarque dans un club où Keylor Navas est déjà bien installé et a été élu meilleur gardien de Ligue 1 la saison passée. Interrogé à propos de ce recrutement dans les colonnes du Parisien, Jérôme Alonzo a poussé un énorme coup de gueule.

« Respect d’un joueur qui en deux saisons t’a amené en finale puis en demi-finale de la Ligue des Champions, qui a fédéré un vestiaire malade, qui a l’adhésion de tout le monde, qui est un guide, une fierté, qui a un côté solaire qui rejaillit sur l’équipe… Si Donnarumma avait été prêté deux ans, il n’y aurait eu aucun débat. Mais là… Je ne cautionne pas, mais alors pas du tout ! Honnêtement, c’est de l’irrespect vis-à-vis d’un cadre et d’un gardien qui t’a tout donné, tout apporté. Parce que j’insiste bien : factuellement, Keylor Navas a fait changer le club de dimension. Et tu le remercies en lui mettant un futur phénomène dans les pattes ? Je suis très très en colère pour lui. Ça me rend fou. Quand est-ce que mon club va apprendre de ses erreurs et grandir ? »