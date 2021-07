De retour à Parme pour y terminer sa carrière, Gianluigi Buffon pense que son jeune compatriote Gianluigi Donnarumma est aujourd’hui en mesure de réussir au Paris Saint-Germain.

Lors d’un entretien accordé à la « Gazzetta dello Sport », le gardien du club parmesan a livré son analyse sur son jeune compatriote et le voit réussir en France, tout comme lui lorsqu’il a porté les couleurs du PSG. « J’ai fait une excellente saison à Paris. Mais j’ai commis cette erreur en Ligue des Champions. Elle a coûté cher, mais on n’a pas perdu 1-0, on a perdu 3-1. C’était une mauvaise soirée pour tout le monde. » S’est souvenu le portier de Parme.

Avant de continuer : « En réalité, je marche sur un terrain glissant depuis que j’ai 17 ans. C’est arrivé à la Juventus, au PSG et ça arrivera à Parme. La vérité, c’est qu’on ne pardonne rien aux meilleurs, on attend juste ton erreur. Ça arrivera aussi à Donnarumma, mais il devra rester calme parce qu’il est si fort. Ça se passera bien pour lui à Paris, et même mieux que ça. » a prédit Buffon.