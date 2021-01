Paris n’est pas au mieux ! Karim Nedjari, consultant pour L’Equipe, est très inquiet avant la rencontre du PSG face à Brest pour le compte de la 19ème journée de Ligue 1.

« C’est l’équipe qu’il ne faut pas rencontrer en ce moment. L’équipe du PSG n’est pas prête athlétiquement. Brest est une équipe qui joue le jeu. Le PSG n’aimait pas jouer contre Lorient à l’époque parce que cette équipe jouait libérée. On a l’impression que cet esprit-là est parti du côté de Brest. C’est un match alléchant. C’est typique d’un match de Coupe de France que le PSG n’aime pas jouer. Au-delà de ça, on attend la petite surprise, on a envie de savoir comment ils vont réagir« , a indiqué le chroniqueur sur La Chaîne L’Equipe.