Tenus en échec par les Girondins de Bordeaux samedi à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1 (2-2), les Parisiens inquiètent à quelques jours du rendez-vous capital en Ligue des Champions contre Manchester United. Laure Boulleau, ancienne latérale du PSG et consultante pour le Canal Football Club, est revenu sur la piètre prestation des Parisiens et a fait part de ses interrogations autour du coach Thomas Tuchel.

Le PSG se serait-il relâché complètement après son incroyable épopée en Ligue des Champions l’été dernier ? La question a le mérite d’être posée tant les partenaires de Neymar ont dû mal à être tranchants depuis le début de la saison, que ce soit en Ligue 1 ou sur la scène européenne. Et cette nouvelle contre-performance contre les Girondins de Bordeaux n’arrange rien. Sur le plateau du CFC, Laure Boulleau s’est inquiété du coaching de Thomas Tuchel : « J’ai l’impression qu’il y a un aspect physique, mais j’ai du mal à comprendre ce qui se passe mentalement pour passer du On à Off. Parce que même avant la sortie de Verratti j’ai trouvé qu’il y avait des défaillances au niveau du replacement, au niveau de l’intensité des duels. Il y a eu beaucoup de pertes de balle. Le coach doit trouver la solution pour ne pas avoir un tel changement d’une période à l’autre. »