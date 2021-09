Légèrement touché au tendon d’Achille hier soir, le défenseur du PSG devrait rapidement reprendre la compétition.

Remplacé en fin de match hier soir face à la Finlande (2-0), Presnel Kimpembe souffre d’une douleur à la cheville depuis déjà quelques semaines. Mais les premières nouvelles concernant le défenseur du PSG sont rassurantes et il devrait rapidement reprendre l’entraînement collectif. D’après les examens subi ce mercredi au Camp des Loges, Kimpembe aurait été victime d’un coup sans gravité sur le tendon d’Achille.

D’après les informations de L’Equipe, Mauricio Pochettino pourrait même le prendre dans le groupe pour affronter Clermont ce samedi (17h) à cause du grand nombre d’absents en attaque. Marquinhos et Thilo Kehrer devraient former la charnière du PSG ce week-end, alors que Kimpembe pourrait assister à la rencontre depuis le banc des remplaçants.