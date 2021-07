De retour à Parme pour y terminer sa carrière, Gianluigi Buffon a également donné son avis sur l’arrivée de son compatriote Gianluigi Donnarumma qui va découvrir la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Passé par le club de la capitale durant sa carrière, Buffon a validé ce choix et pense que son jeune compatriote va s’éclater en France et dans son nouveau club. Une confidence que la légende italienne a faite lors d’un entretien accordé à Sky Sport : « Je lui souhaite bonne chance, c’est bien pour lui d’aller dans une telle équipe et il aura la chance de gagner la Ligue des champions. Paris est une belle ville, le club est très important et l’équipe est très forte. » Actuellement en plein Euro 2020 avec la sélection italienne, Gianluigi Donnarumma démontre l’étendue de son talent match après match.