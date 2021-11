Mathieu Bodmer, consultant pour la télévision française revient sur les difficultés de Lionel Messi en Ligue 1 et il tient à faire passer un message. La Ligue 1 est un championnat de haut niveau.

« Peut-être que grâce à ça, on va se rendre compte que la Ligue 1 a vraiment un bon niveau. Physiquement, c’est l’un des championnats les plus compliqués au monde. On ne s’en rend peut-être pas compte alors que lui le découvre, » a mis en avant le consultant sur les ondes de « RMC. »

Avant de poursuivre : « Tous les week-ends, il joue des gens, qui athlétiquement sont capables de répondre à son petit coup de rein même s’il l’a moins qu’il y a dix ans. (…) La Ligue 1 est toutefois peut-être un peu plus ouverte depuis 18 mois. C’est une information qu’il n’avait peut-être pas. En Espagne, ça joue vraiment tranquille, placé, plus technique et à son rythme. Là, il est beaucoup dans le duel. Les défenseurs de Ligue 1 aujourd’hui, ils sont pratiquement tous jeunes, courent vite et sont athlétiques. C’est compliqué d’être bon pour lui. »