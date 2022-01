Consultant pour la télévision française ainsi que la radio, Mathieu Bodmer espère que Mauricio Pochettino donnera plus sa chance aux jeunes durant la deuxième partie de saison.

« Les jeunes doivent avoir du temps de jeu, parce qu’ils sont bons. Ce n’est pas pour leur faire plaisir. Ils t’apportent quelque chose. Pochettino, il sait que son aventure va se terminer au PSG. Autant mourir avec ses convictions. Que peut-il lui arriver de plus ? Il a avoué qu’il s’était trompé en première période avec les joueurs alignés. Verratti, Herrera, Paredes et même Wijnaldum… Aucun ne va dans la surface adverse et n’a de verticalité. Michut, sur ses ballons, quand il donne ses ballons sur le un, il va en profondeur sur le deux. Simons se projette dans la surface et peut jouer à plusieurs postes. N’est-ce pas mieux aujourd’hui de mettre Simons à droite plutôt que Wijnaldum ? C’est quelqu’un capable de déborder, de terminer les actions, de frapper et de défendre. Parce que les petits aujourd’hui défendent aussi, on l’a vu contre Vannes. Le projet du club n’est-il pas de promouvoir la formation et de donner espoir et ceux qui sont derrière ? » A indiqué l’ancien lyonnais sur les ondes de « RMC. »