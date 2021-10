Rendez-vous ce soir à partir de 21 heures pour le match de la 3e journée de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig. Et dans cette rencontre, Stéphane Bitton espère assister à une grosse prestation du PSG.

« On attend beaucoup du PSG ce soir. On attend évidemment la victoire et puis on attend aussi la manière parce qu’on reste sur une magnifique prestation des Parisiens en Ligue des champions face à Manchester City (2-0). On attend une prestation du même calibre. » A expliqué le journaliste sur « France Bleu Paris. »

Avant de parler du cas Neymar : « On sait que Neymar ne va pas très bien en ce moment, même s’il a fait un très beau match avec le Brésil la semaine dernière. Mais en ce moment avec Paris, ce n’est vraiment pas terrible et il reste même sur une sale prestation face à Rennes (0-2). Décidément, son année 2021 est une année quasiment ratée. Un seul chiffre pour expliquer à quel point Neymar passe à côté de sa carrière parisienne en ce moment : sur les 43 matches du PSG en 2021, il n’en a disputé que 24, c’est-à-dire un petit 50%. On appellerait ça un intermittent du spectacle, c’est quand même très moyen. Mais pour travailler les automatismes et la fluidité, car on attend beaucoup de cette fameuse triplette Neymar- Messi-Mbappé, il faudra encore attendre un petit peu. »